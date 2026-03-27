◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「4番・一塁」で先発出場。3回に好守で先発・山本由伸投手（27）のピンチを救った。

山本は3回、先頭・ローラーに二塁打を浴びるなど1死一、二塁と先制のピンチを招き、打席にマルテを迎えた。2ボール2ストライクからの6球目、カーブを捉えられ鋭い打球が一塁線に飛んだ。

ただ、一塁手のフリーマンはグラブを伸ばして、このライナー性の打球をしっかりキャッチ。さらに体をクルリと回転させて、二塁へ送球。飛び出していた二塁走者・ローラーをアウトにして、併殺プレーで山本のピンチを救った。右腕もグラブをパチンと叩きチームメートの好守に感謝した。

この美守にはNHK BSで解説を務めた斎藤隆氏も「ちょっとでもズレれば2点取られてた」と称賛。SNS上でも「フリーマン最高すぎる。。日本国から感謝状を贈ります毎年200枚くらい贈ってますね」「ありがとうフレディフリーマン」「ベッツもフリーマンもドジャースの守備陣頼もしすぎる！！」「山本由伸はフリーマンにユンケル贈らないとね！」「フリーマンさすがっ ベッツもキレキレだし、惚れ惚れするわ〜」などと反響が寄せられた。