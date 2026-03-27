テレビアニメ『とある』シリーズのスピンオフ作品『とある暗部の少女共棲』が、2026年秋に放送されることが決定した。あわせて最新のティザーPVが解禁され、麦野沈利、滝壺理后、フレンダ＝セイヴェルン、絹旗最愛、華野超美の5人のキャラクター設定画が公開された。【画像】そのキャラ出るの！？公開された『とある暗部の少女共棲』設定画『とある』シリーズは、累計3100万部突破の大人気エンタテインメントノベル『とある魔