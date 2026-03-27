「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの開幕セレモニーが行われ、選手で最も大きな歓声を浴びたのはアレックス・ベシア投手だった。大谷翔平投手や新加入のカイル・タッカー外野手、エドウィン・ディアス投手らよりも大きな歓声を浴びたベシア。三塁側に整列すると穏やかな笑みを浮かべた。ベシアは昨年のワールドシリーズを「深刻な家庭の事情」のため欠場。シリーズ中にはドジャース