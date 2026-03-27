「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの開幕セレモニーが行われ、選手で最も大きな歓声を浴びたのはアレックス・ベシア投手だった。

大谷翔平投手や新加入のカイル・タッカー外野手、エドウィン・ディアス投手らよりも大きな歓声を浴びたベシア。三塁側に整列すると穏やかな笑みを浮かべた。

ベシアは昨年のワールドシリーズを「深刻な家庭の事情」のため欠場。シリーズ中にはドジャースの選手だけでなく、ブルージェイズの救援陣も帽子にベシアの背番号５１を記して出場していた。終了後にベシアは自らのＳＮＳで生まれたばかりの長女・スターリングちゃんが１０月２６日に死去していたことを発表。「この困難な時期に理解と支えをくださったドジャースの皆さんに感謝します。野球界の仲間たちが私たちのもとに駆けつけてくれました。彼らなしでは、とても乗り越えられなかったと思います。ドジャースファンの皆さん、ブルージェイズ球団、そして全ての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます」とメッセージをつづっていた。

スプリングトレーニングからチームに復帰し、オープン戦でも結果を残した左腕。３連覇へブルペンに欠かせない男だけに、ファンも大歓声で帰還を出迎えた。