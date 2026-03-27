初回の第1打席で179キロの右前打【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。メジャー9年目の開幕戦の初回の第1打席で右前打を放ち、幸先のよいスタートを切った。大歓声に迎えられながら打席に立つと、さっそく今季初の「H」を記録した。カウント2-2からギャレンが投じた低めへのナックル