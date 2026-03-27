「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）球団が中心選手の球場入りの様子を公開。大谷翔平選手はデニムに白のＴシャツを合わせるシンプルなスタイルでクラブハウスへ入ったが、ひときわ目を引いたのはフレディ・フリーマン内野手とムーキー・ベッツ内野手だ。フリーマンは濃いグリーンのセットアップをビシッと着込み、サングラスが抜群のアクセントになっている。ベッツは白のインナーに薄いブルーの