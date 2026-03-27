プロ野球・東京ヤクルトスワローズの株主の一つでもあるヤクルト（東京都港区）。看板商品としても知られる乳酸菌飲料「ヤクルト」といった食品事業をはじめ、化粧品事業や腸内細菌や有用微生物などの研究開発事業も行っています。東京ヤクルトスワローズのイメージがあってか、ヤクルト発祥の地が東京だと勘違いしている人がいるようです。そこで、発祥地について調べてみました。【えっ？】知らなかった…実は「ヤクルト」は“