26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にVTR出演したヤクルトOBの五十嵐亮太氏が、ヤクルトについて言及した。五十嵐氏はヤクルトについて「戦力の厚みといえば、他のチームと比較した場合、厚くないんですよ。上位にあげられなかった理由にするんだったら、たらればが多い。若い選手が活躍したら、怪我人が治ったらとか、その人が活躍してくれたらの要素が多いので、計算がしにくいですよね」