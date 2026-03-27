Netlixの実写版「ONE PIECE」シーズン2でトニートニー・チョッパー役の英語版声優を務めたミカエラ・フーヴァーは、あえてアニメ版を観ずに演技に挑んだという。その背景には、“原作者の尾田栄一郎に選ばれた”という確かな信頼があったようだ。 英の取材に応じたフーヴァーは、「数回のリハーサルを終えた後、ショーランナーのジョー・トラッツやプロ