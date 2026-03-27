『プラダを着た悪魔2』が5月1日に日米同時公開されることを記念して、前作『プラダを着た悪魔』が4月24日21時より日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送されることが決定した。 参考：『プラダを着た悪魔』にみる、2000年代的ジェンダー観シャネルが象徴する“固定観念からの解放” 20年前の2006年に公開された本作は、世界的ファッション誌『ヴォーグ』で実際に編集長の助手を務めた経験のある