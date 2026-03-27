オリックス・太田が今季も開幕ダッシュの原動力となる。昨季は開幕戦第1打席のファーストスイングで、楽天・早川から左翼へ先制2ラン。景気づけの一発で、再びチームと自身を勢いづかせる。「気持ち的に楽になるためにも、なるべく早くHランプはつけたい。僕自身、どんどん振っていくスタイル。そこはいつも通りやりたい」昨季チームは開幕戦でのサヨナラ勝利を皮切りに、開幕3カード終了時点で球団最多タイ（52年のフランチ