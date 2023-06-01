俳優の海宝直人が２６日、都内で行われたミュージカル「レベッカ」の製作発表記者会見に共演の豊原江理佳、朝月希和、明日海りお、霧矢大夢、演出の山田和也氏と出席した。７年ぶり４度目の公演となる今作では、キャストを一新。過去３度の上演で山口祐一郎が演じてきた主役・マキシムのバトンを、海宝が受け継いだ。「先輩たちが作り、大事にしてきたこの作品に参加させていただけるのは光栄。そして、新たな『レベッカ』を作