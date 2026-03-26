女優の広瀬アリスが22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“推しの結婚論”を語り、波紋を呼んでいる。 発端となったのは、「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」という“推し”に対する率直なコメント。広瀬といえば、アニメや漫画を好むオタク女優として有名だが、私生活では俳優・菅田将暉をはじめ熱愛が報じられ“恋多き女”でも知られる。 だが、これまで名だたる芸能人との交際遍歴を持つ広瀬に対して、冒頭のつぶやきは女