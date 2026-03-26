とちぎテレビ 2026年03月26日午後11時18分ごろ、三陸沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは岩手県です。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．５と推定されます。 栃木県 【震度1】 高根沢町 提