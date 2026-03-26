26日午後11時18分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生し、岩手県で最大震度4を観測しました。地震の概要26日午後11時18分頃、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は三陸沖(北緯39.5度、東経143.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.5と推定されます。震度3以上が観測された市町村【震度4】◆岩手県盛岡市【震度3】◆北海道函館市◆青森県青森市平内町八戸市十和