Snow Manの佐久間大介さんは3月26日、自身のInstagramを更新。新曲『BANG!!』のミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】佐久間大介、人気漫画キャライメージの姿を披露「まじでルーシャオタン！」佐久間さんは「#BANG!! off shot3」とつづり、8枚の写真を投稿。続けて「『サカモトデイズ』の"陸少糖"(ルーシャオタン)を意識したスタイリング」と紹介しています。ピンク色の髪を後ろで三つ編みに結