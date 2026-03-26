「女性のキャラ選ぶのさすが」佐久間大介、人気漫画キャライメージの姿を披露！ 「三つ編みも似合う」
Snow Manの佐久間大介さんは3月26日、自身のInstagramを更新。新曲『BANG!!』のミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介、人気漫画キャライメージの姿を披露
ファンからは「まじでルーシャオタン！」「女性のキャラ選ぶのさすがです！」「三つ編みも似合うなんて何者」「横顔やっぱり綺麗だなぁ」「髪型も衣装もどストライク」「ほんと天才だよぉ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介、人気漫画キャライメージの姿を披露
「まじでルーシャオタン！」佐久間さんは「#BANG!! off shot3」とつづり、8枚の写真を投稿。続けて「『サカモトデイズ』の"陸少糖"(ルーシャオタン)を意識したスタイリング」と紹介しています。ピンク色の髪を後ろで三つ編みに結んだスタイルに、ピンク色のスカジャンという姿です。佐久間さんだからこそできる、唯一無二のスタイリングではないでしょうか。
「私の心臓も撃ち抜かれちゃった⋯」25日にも『BANG!!』のミュージックビデオのオフショットを公開した佐久間さん。トレンチコートを着た姿で2丁の拳銃を構えています。ファンからは「色気がー！！」「私の心臓も撃ち抜かれちゃった⋯」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)