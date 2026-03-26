【1/35 STRV103C（Sタンク）】 3月末発売予定 価格：10,978円 ホビージャパンはプラモデル「1/35 STRV103C（Sタンク）」を3月末に発売する。価格は10,978円。 Sタンクとは、正式名称を「Stridsvagn 103（ストリッツヴァグン103）」という、スウェーデンの戦車で、1961年完成、1967年より量産が行われたスウェーデン陸軍の主力戦車である。地形の複雑な国内の