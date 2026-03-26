【1/35 STRV103C（Sタンク）】 3月末発売予定 価格：10,978円

ホビージャパンはプラモデル「1/35 STRV103C（Sタンク）」を3月末に発売する。価格は10,978円。

Sタンクとは、正式名称を「Stridsvagn 103（ストリッツヴァグン103）」という、スウェーデンの戦車で、1961年完成、1967年より量産が行われたスウェーデン陸軍の主力戦車である。地形の複雑な国内の防衛任務のために設計されており、砲塔を持たず、戦車としては非常に車高が低い。最大の特徴は「車高調整」。油圧サスペンションで後ろを上げ前を下げることで下に向かって撃てるようにしたり、逆に後ろを下げて前を上げて砲を上にい向かせたりできる。車高の低さに加えこの機能を駆使した"待ち伏せ戦術"により、敵国からの侵略を迎撃する、という設計思想だ。

プラモデル「1/35 STRV103C（Sタンク）」は精密にこの戦車の外見を再現するだけでなく、車体を可変する車高調整ギミックを搭載。この戦車ならではの特徴が楽しめる。さらにエンジン再現、ドーザーブレード装備可能など、この戦車を知る人にはたまらない要素が詰まっている。モチーフ元を知らない人にもこの特徴的な外見は魅力的だ。商品を組立ながらSタンクを知る、というのも楽しいだろう。

砲塔がなく車高が極端に低い、異形の戦車だ

プラモデルでも車高調整ギミックを搭載

エンジン再現など、非常にこだわった商品だ

ホビージャパンのスケールモデル開発課の公式Xでは、5月13日から17日まで開催される「第64回 静岡ホビーショー」において、「Sタンク発売記念物販」を開催することを告知している。「1/35 STRV103C（Sタンク）」だけでなく、「大きな物を買うことをプラスに変えられるようなグッズ」を販売するという。あらためてSタンクのプラモデルの箱はどれだけ大きいか、そしてそれをプラスにするグッズとは何なのか、気になるところだ。続報を待ちたい。