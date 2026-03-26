人気アイドルグループ「King & Prince」などのコンサート電子チケットをめぐる不正転売事件で、札幌地検は3月23日、没収した犯罪収益を被害者に分配する「犯罪被害財産特別支給手続」を開始した。収益のうち約113万円が、被害者に支払われる予定だ。●「NEWS」や「Kis-My-Ft2」も狙われた札幌地検の公告によると、狙われたのは「NEWS」「King & Prince」「Kis-My-Ft2」のコンサート電子チケットだった。男性2人は2023年6月