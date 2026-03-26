人気アイドルグループ「King & Prince」などのコンサート電子チケットをめぐる不正転売事件で、札幌地検は3月23日、没収した犯罪収益を被害者に分配する「犯罪被害財産特別支給手続」を開始した。収益のうち約113万円が、被害者に支払われる予定だ。

●「NEWS」や「Kis-My-Ft2」も狙われた

札幌地検の公告によると、狙われたのは「NEWS」「King & Prince」「Kis-My-Ft2」のコンサート電子チケットだった。

男性2人は2023年6月から同年10月にかけて、ファンクラブ会員サイトで他人名義のアカウントを大量に使用し、電子チケットを受け取る権利を取得した。

その後、リセールサイトを通じて計135万6000円で売却し、犯罪収益の処分について事実を仮装したとされる。

札幌地裁は2025年3月、組織犯罪処罰法違反を認定し、犯罪収益の没収を命じた。

●対象となる公演と被害回復の手続き

「犯罪被害財産特別支給手続」は、犯罪によって被害を受けた人に対し、没収された犯罪収益を給付金として支払う制度だ。

札幌地検によると、今回対象となるのは、チケット購入に名義を使われるなどした被害者で、申請期限は5月22日までとなっている。

検察庁の公告では、犯行に使われた名義も公表されている。

対象となる公演の概要は次の通り。

対象グループ： NEWS、King & Prince、Kis-My-Ft2

公演時期： 2023年9月21日〜11月2日

開催場所： 北海道、神奈川県、大阪府、福岡県