２０２６年４月３日(金)深夜２４時５２分～放送スタート！ ＼放送後、TVerにて全話無料見逃し配信&U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／ 深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！ エンディングテーマは、Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」に決定！ さらに、春の旅情と2人の心境が垣間見える60秒トレーラーを公開！ そして、綾香と隆の週末旅を彩る共演者に、 小野真弓・高山璃