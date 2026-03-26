深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」Kis-My-Ft2がエンディングテーマに決定＆６０秒トレーラー解禁＆旅を彩る共演者が決定！

２０２６年４月３日(金)深夜２４時５２分～放送スタート！

＼放送後、TVerにて全話無料見逃し配信&U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／

深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！

エンディングテーマは、Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」に決定！

さらに、春の旅情と2人の心境が垣間見える60秒トレーラーを公開！

そして、綾香と隆の週末旅を彩る共演者に、

小野真弓・高山璃子・柳ゆり菜・山下容莉枝・冨家ノリマサが決定！

テレ東では4月3日(金)から、ドラマ25「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」(毎週金曜深夜24時52分～)を放送します。

本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。ORIX HOTELS & RESORTS(運営:オリックス・ホテルマネジメント(株))特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とともに過ごすあたたかな雰囲気の宿泊先が、「旅ドラマ」だからこその“旅情感”を作り出します。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かいます！

季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた…。

旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった―

結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。この春、数々の絶景を舞台に私たちの結婚を決める旅、「週末旅」がはじまる…。

付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香(しんどうあやか)役を演じるのは深川麻衣、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆(おのたかし)役を千賀健永が演じることは既報の通りです。

この度、ドラマの見どころがたっぷり詰まった60秒トレーラーが解禁！旅先での絶景や食事や観光を楽しむ中で「結婚」に対して考える綾香と隆の複雑な感情が描かれており、今回の「週末旅」の様子が垣間見える映像が完成しました！春の旅情と「結婚」への葛藤が散りばめられた、魅力が盛りだくさんなトレーラーを是非ご覧ください！

▽映像はこちらからご覧ください。

さらに、ドラマを盛り上げるエンディングテーマにKis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が決定！夜を想起させるお洒落なサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲となっています。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆を描いたような、本作の世界観にぴったりなエンディングテーマとなっています。

■千賀健永/Kis-My-Ft2コメント

この度、ドラマ「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」に出演させていただき、

そして僕達Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。

この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない。」と率直に感じました。

夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。

この作品を、Kis-My-Ft2でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。

大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」を是非楽しみにしていてください。

綾香と隆の週末旅を彩る共演者が決定！

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

上段左から：小野真弓・高山璃子・柳ゆり菜

下段左から：山下容莉枝・冨家ノリマサ

綾香と隆の週末旅を彩る共演者に小野真弓・高山璃子・柳ゆり菜・山下容莉枝・冨家ノリマサが決定！旅先の数々で登場するゲストたちが２人の将来にどのような影響を与えていくのか…「週末旅」ならではの個性豊かなキャラクターたちが、綾香と隆の物語を彩ります。お楽しみに！

≪出演者紹介／コメント≫

■小野真弓／白石(しらいし) 役

綾香の同僚で、営業部・女性チームのサブリーダー。

結婚生活と仕事を両立しており、何事にも全力を注いでいる。

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

[小野真弓 コメント]

私が演じる白石は、自分にとっての幸せとは何か、その答えをしっかり持っている女性です。私自身も白石に共感することが多く、演じながら自分の気持ちを重ねる瞬間もありました。

綾香と隆がさまざまな場所を訪れる旅の中で、白石がどう関わっていくのかも楽しみにしていただけたら嬉しいです。

私が訪れたのは黒部宇奈月温泉。景色も温泉もグルメも、とても素敵な所でした。またゆっくり訪れたいなと思ってます。物語とあわせて、是非楽しんでください！

■高山璃子／さくら 役

綾香の大学時代からの友人。

育児に奮闘する中で、夫婦の関係性に悩みを抱える一面も…。

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

[高山璃子 コメント]

箱根ロケ！さらには以前から行ってみたかったお宿でとても嬉しかったです。

物語の言葉の紡ぎ方がとても丁寧で、好きな作品の一部として息ができる時間を過ごせたことも嬉しかったです。

今回いただいた役は母親役。私自身はまだ経験していませんが、世の中にたくさんいらっしゃる母親のみなさまの言葉や想いをどうにか代弁できますようにという気持ちで務めさせていただきました。とても繊細で人生の選択において大切なメッセージが込められたこの作品を、最後まで皆さんと一緒に見届けられる事を楽しみにしています。

■柳ゆり菜／久美子(くみこ) 役

綾香の大学時代からの友人。

自身の恋愛観を貫き、結婚はせず独身を楽しんでいる。

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

[柳ゆり菜 コメント]

登場人物たちの、悩みや葛藤にウソもなく、正解もなく、曖昧に、でも懸命に生きていく姿に心が動きました。

生きていく程、悩みは積み重なり、逃げたくなる瞬間もあると思います。ふと立ち返ってみると、もはや人生に必要なのは、「友人、美味しいご飯、旅」の3つだけなのかもしれません(笑)。

久美子と共に悩んだ時間は、自分自身の成長にも繋がりました。多くの方に届きますように。

■山下容莉枝／小野妙子(おのたえこ) 役

隆の母親。隆の結婚と孫の誕生を楽しみにしている。

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

[山下容莉枝 コメント]

監督・プロデューサーの松本さんと初めてお会いした時、親子の会話はご自身のエピソードも入っていると話して下さいました。「ではご両親はこのドラマを観たら、ご自身達がモデルになってる事に気付かれますか？」と私が質問すると「はい。たぶん」と監督。うれしいドキドキと身が引き締まる気持ちでした。

博多ロケは父親役の冨家さんの男らしい天真爛漫さに包まれ、親子３人、笑顔だらけの撮影時間でした。

身近にありそうなちょっとビターな大人の恋愛ドラマです。春です。旅情と恋を一緒に楽しみましょう。

■冨家ノリマサ／小野智幸(おのともゆき) 役

隆の父親であり、良き理解者。どこか悩みを抱えた様子の隆を気にかけている。

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

[冨家ノリマサ コメント]

シリーズ三作目となる「週末旅の極意」に、参加できることをとても嬉しく思っております。

僕の役は千賀さんの父親なんですが、初めてご一緒する千賀さんの真っ直ぐでピュアなお芝居にこちらも新鮮な気持ちで！と撮影しております。

親子の、微妙だけどどこかキチンと繋がっている…。「あー、こういう関係って良いよなぁ」と思って頂けると嬉しいです♪

是非ご覧くださいませ！

≪第1話あらすじ≫

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

綾香(深川麻衣)と隆(千賀健永)は付き合って5年が経つ恋人同士。年齢や周囲からの影響もあり、お互いに“結婚”を意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた…。そんなある日、ふとテレビで「週末旅」というものを目にした綾香は、隆を誘って旅行へと出かけることに！絶景の別府湾が眼下に広がる「別府温泉 杉乃井ホテル」で食事や絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす２人だったが、綾香はどこか浮かない表情をしていて…。この春、「結婚」について考える綾香と隆の「週末旅」が幕を開ける―！

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ25「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」

【放送日時】 2026年4月3日（金）スタート 毎週金曜深夜24時52分～25時23分

ＢＳテレ東／4月6日（月）スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

*さらに放送期間中、「TVer」などではシーズン3を各話放送終了後に順次追加し、放送期間中は第1話から最新話まで全話見放題で配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srky6tgtpk

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

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【主演】 深川麻衣

【共演】 千賀健永

小野真弓 高山璃子 柳ゆり菜／山下容莉枝 冨家ノリマサ

【脚本】 山粼佐保子

【監督】 北畑龍一、松本拓(テレビ東京)

【音楽プロデューサー】 田井モトヨシ

【音楽】 田井千里、鈴木俊介、Teje

【オープニングテーマ】 のんぴー「さよならサボテン」(Nonpy records)

【エンディングテーマ】 Kis-My-Ft2「夜の向こうへ」(MENT RECORDING)

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京) 、井上穂乃香(テレビ東京)、神崎良(G・カンパニ－)

【制作】 テレビ東京 / G・カンパニ－

【特別協力】 ORIX HOTELS & RESORTS (オリックス・ホテルマネジメント(株))

【製作著作】 「週末旅の極意3」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/

【公式SNS】 @tx_shumatsutabi

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【ハッシュタグ】 #週末旅の極意