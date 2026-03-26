俳優・タレントの長濱ねる（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。“雰囲気ガラリ”の短髪スタイルを披露し、注目を集めている。【写真】雰囲気ガラリ！短髪の大胆イメチェン姿を披露した長濱ねる公開されたビジュアルでは、これまでのナチュラルで柔らかなミディアムヘアから一転、首元がすっきりとのぞくショートヘアに変身。前髪や顔まわりは軽やかに動きをつけ、どこかアンニュイで洗練された雰囲気をただよわせている