長濱ねる （C）ORICON NewS inc.

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　俳優・タレントの長濱ねる（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。“雰囲気ガラリ”の短髪スタイルを披露し、注目を集めている。

【写真】雰囲気ガラリ！短髪の大胆イメチェン姿を披露した長濱ねる

　公開されたビジュアルでは、これまでのナチュラルで柔らかなミディアムヘアから一転、首元がすっきりとのぞくショートヘアに変身。前髪や顔まわりは軽やかに動きをつけ、どこかアンニュイで洗練された雰囲気をただよわせている。

　シンプルなブラックのトップスに身を包み、壁にもたれる姿は、これまでの“癒やし系”のイメージとは異なる、新たな一面を感じさせるカットとなっている。