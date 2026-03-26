長濱ねる、“雰囲気ガラリ”の大胆イメチェン 短髪のニューヘアスタイルを披露
俳優・タレントの長濱ねる（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。“雰囲気ガラリ”の短髪スタイルを披露し、注目を集めている。
【写真】雰囲気ガラリ！短髪の大胆イメチェン姿を披露した長濱ねる
公開されたビジュアルでは、これまでのナチュラルで柔らかなミディアムヘアから一転、首元がすっきりとのぞくショートヘアに変身。前髪や顔まわりは軽やかに動きをつけ、どこかアンニュイで洗練された雰囲気をただよわせている。
シンプルなブラックのトップスに身を包み、壁にもたれる姿は、これまでの“癒やし系”のイメージとは異なる、新たな一面を感じさせるカットとなっている。
【写真】雰囲気ガラリ！短髪の大胆イメチェン姿を披露した長濱ねる
公開されたビジュアルでは、これまでのナチュラルで柔らかなミディアムヘアから一転、首元がすっきりとのぞくショートヘアに変身。前髪や顔まわりは軽やかに動きをつけ、どこかアンニュイで洗練された雰囲気をただよわせている。
シンプルなブラックのトップスに身を包み、壁にもたれる姿は、これまでの“癒やし系”のイメージとは異なる、新たな一面を感じさせるカットとなっている。