女優の石田ひかり（53）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ひらり」（1992年後期）で共演した女優とのショットを公開した。25日に放送されたNHK「朝ドラ名場面スペシャル最強バディふたりの絆の物語」にVTR出演した石田は、その中で再会した女優・鍵本景子との2ショットを投稿。「取材当日、気取った感じでインタビューを受けていたらまさかの隣の部屋からみのりん（みのりち