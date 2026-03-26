春の観光シーズンにあわせて、3月26日、高知城にある山内一豊の妻・千代の銅像の清掃がおこなわれました。■井上琢己アナウンサー「青空が広がった高知城杉ノ段にある山内一豊の妻・千代の銅像。美しい姿で高知の観光を盛り上げます」高知市の高知城にある千代の銅像は、1965年に高知商工会議所女性会が行った募金をもとにつくられました。一豊の愛馬・太田黒と並ぶ像は台座を含めて高さが約5メートルあり、26日