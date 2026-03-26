ドトールコーヒーは、2026年4月9日（木）から、時間帯に合わせて楽しめる新作メニューを発売する。※文中価格は全て税込表記【画像】新商品を写真で見る（8品）ラインナップは、「アイスコーヒーオハナブレンド〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」「ジャーマンロングドック」「レタスロングドック」「爽やかレモン ミラノサンドBスモークサーモン・エビ・アボカド」「カマンベールinミラノサンドBスモークサーモン・