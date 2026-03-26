ミラノサンドBがリニューアル、ジャーマンドッグはロングサイズに ドトールコーヒー新商品発売
ドトールコーヒーは、2026年4月9日（木）から、時間帯に合わせて楽しめる新作メニューを発売する。※文中価格は全て税込表記
ラインナップは、「アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」「ジャーマンロングドック」「レタスロングドック」「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」「カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」。
朝には、「アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」や、ソーセージがロングサイズとなった「ジャーマンロングドック」と「レタスロングドック」がおすすめ。
「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」と「カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」は、ランチにぴったり。ティータイムには、「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」や「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」なども楽しめる。〈商品概要〉
●アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜／Sサイズ390円〜
期間限定のコーヒー「オハナブレンド」をアイスコーヒーで楽しめる。香ばしい香りのあとに広がる、スイートチョコレートやブラウンシュガーのような甘さが特徴。
【オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜／コーヒー豆 1,680円（200グラム）】
生豆生産国はエチオピア、グアテマラ、他。焙煎度は深煎り（シティロースト）。味わいはコク。特長は、ストロベリーのようなフルーティーな香りと、チョコレートやブラウンシュガーのような甘みと程良いコク。ホットはもちろん、アイスコーヒーとしてもおすすめ。一部店舗では取り扱いがない場合がある。数量限定のため商品がなくなり次第販売を終了。
アイスコーヒー オハナブレンド
●ジャーマンロングドック／390円
通常のジャーマンドックより約1.3倍長いロングソーセージを使用。歯切れのよいさっくりとしたパン、ピリッと辛いマスタードソースと合わせて、食べ応えのある一品。
●レタスロングドック／430円
通常のレタスドックより約1.3倍長いロングソーセージを使用。オリジナルのソースが相性抜群。
●爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド／590円
ミラノサンドBがリニューアル。スモークしたサーモンの切り身に、プリプリのエビとクリーミーなアボカドを組み合わせた。仕上げにレモンソースをかけ、爽やかな味わいとなっている。
●カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド／650円
ミラノサンドBに、カマンベールチーズが入ってさらに美味しくなった一品。味の深みとコクがプラスされた。
黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜
●黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜／670円
黒ごま豆乳ベースにドトールミルクを合わせた黒ごまオレ。和テイストの風味豊かなデザートドリンク。
●沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ／520円
1枚1枚焼き上げたクレープ生地に、沖縄県産の黒糖を加えたホイップクリームを重ねた一品。ホイップクリームの間には、パリパリ食感のチョコを3層サンドし、黒糖のやさしい甘さにチョコのほろ苦さをプラスした。仕上げに黒糖ホイップクリームとカラメルソースをあしらい、コク深く軽やかな味わいに仕上げている。
※「ゆず香る桜オレ」「ゆず香る抹茶わらびもちオレ〜桜〜」「桜香るピーチグリーンティー」「チーズソースフライドオニオンドック」「桜香るパリパリチョコミルクレープ」「ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン 〜爽やかレモン仕立て〜」「カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン」は、4月8日（水）で販売を終了