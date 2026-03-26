ミラノサンドBがリニューアル、ジャーマンドッグはロングサイズに　ドトールコーヒー新商品発売

ドトールコーヒーは、2026年4月9日（木）から、時間帯に合わせて楽しめる新作メニューを発売する。※文中価格は全て税込表記

【画像】新商品を写真で見る（8品）

ラインナップは、「アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」「ジャーマンロングドック」「レタスロングドック」「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」「カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」。

朝には、「アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜」や、ソーセージがロングサイズとなった「ジャーマンロングドック」と「レタスロングドック」がおすすめ。

「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」と「カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」は、ランチにぴったり。ティータイムには、「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」や「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」なども楽しめる。

〈商品概要〉

●アイスコーヒー オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜／Sサイズ390円〜

期間限定のコーヒー「オハナブレンド」をアイスコーヒーで楽しめる。香ばしい香りのあとに広がる、スイートチョコレートやブラウンシュガーのような甘さが特徴。

【オハナブレンド 〜ハワイ島自社農園コーヒー豆10％使用〜／コーヒー豆 1,680円（200グラム）】

生豆生産国はエチオピア、グアテマラ、他。焙煎度は深煎り（シティロースト）。味わいはコク。特長は、ストロベリーのようなフルーティーな香りと、チョコレートやブラウンシュガーのような甘みと程良いコク。ホットはもちろん、アイスコーヒーとしてもおすすめ。一部店舗では取り扱いがない場合がある。数量限定のため商品がなくなり次第販売を終了。

アイスコーヒー オハナブレンド

●ジャーマンロングドック／390円

通常のジャーマンドックより約1.3倍長いロングソーセージを使用。歯切れのよいさっくりとしたパン、ピリッと辛いマスタードソースと合わせて、食べ応えのある一品。

●レタスロングドック／430円

通常のレタスドックより約1.3倍長いロングソーセージを使用。オリジナルのソースが相性抜群。

●爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド／590円

ミラノサンドBがリニューアル。スモークしたサーモンの切り身に、プリプリのエビとクリーミーなアボカドを組み合わせた。仕上げにレモンソースをかけ、爽やかな味わいとなっている。

●カマンベールinミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド／650円

ミラノサンドBに、カマンベールチーズが入ってさらに美味しくなった一品。味の深みとコクがプラスされた。

黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜

●黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜／670円

黒ごま豆乳ベースにドトールミルクを合わせた黒ごまオレ。和テイストの風味豊かなデザートドリンク。

●沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ／520円

1枚1枚焼き上げたクレープ生地に、沖縄県産の黒糖を加えたホイップクリームを重ねた一品。ホイップクリームの間には、パリパリ食感のチョコを3層サンドし、黒糖のやさしい甘さにチョコのほろ苦さをプラスした。仕上げに黒糖ホイップクリームとカラメルソースをあしらい、コク深く軽やかな味わいに仕上げている。

※「ゆず香る桜オレ」「ゆず香る抹茶わらびもちオレ〜桜〜」「桜香るピーチグリーンティー」「チーズソースフライドオニオンドック」「桜香るパリパリチョコミルクレープ」「ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン 〜爽やかレモン仕立て〜」「カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン」は、4月8日（水）で販売を終了