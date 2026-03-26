日本相撲協会は26日、大相撲春巡業の休場力士を発表した。右肘痛を悪化させ、春場所を途中休場した幕内・若隆景（31＝荒汐部屋）や左リスラン関節じん帯損傷で2日目から休場も、7日目から再出場した幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）らが不参加となった。休場力士は以下の通り。【休場】若隆景、美ノ海（32＝木瀬部屋）、阿武剋（25＝阿武松部屋）、伯乃富士、時疾風（29＝時津風部屋）、藤青雲（28＝藤島部屋）、翠富士（