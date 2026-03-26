お笑いコンビ・バナナマンの設楽統とハリセンボンの近藤春奈が26日、都内で行われたアサヒスタイルフリー 新商品「トリプルゼロ」発表会に登壇。アサヒスタイルフリーの新CMに出演している2人はCMの衣装で姿を現し、運動を始めたいと考えていると明かした。【写真】爽やか！ビールを持ち笑顔をみせるバナナマン発表会では「新生活に始めたいこと」をテーマにトークを展開。設楽は「運動」、近藤は「腹筋をシックスパックにする