バナナマン・設楽統＆ハリセンボン・近藤春奈、新生活に始めたいことは運動 20年かけてシックスパック目指す
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統とハリセンボンの近藤春奈が26日、都内で行われたアサヒスタイルフリー 新商品「トリプルゼロ」発表会に登壇。アサヒスタイルフリーの新CMに出演している2人はCMの衣装で姿を現し、運動を始めたいと考えていると明かした。
【写真】爽やか！ビールを持ち笑顔をみせるバナナマン
発表会では「新生活に始めたいこと」をテーマにトークを展開。設楽は「運動」、近藤は「腹筋をシックスパックにする」と書いたフリップを掲げた。
運動被りの2人の回答。設楽は「これまで運動を避けてきた。エレベーターやエスカレーターがあれば使っていた。5回スクワットしているけどそれしかやっていない。ちょっと（運動を）やろうかな」と意気込んだ。
近藤は「60歳の還暦でシックスパックだったら6にかかって面白いなと思っていて。20年かけてシックスパックにしていきたい」と理由を話し、「今はワンパック」とジョークを言い会場を笑わせた。
『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』新CM「ただのゼロじゃねーよ」篇（31日放映）は設楽、日村勇紀、近藤の3人がホームパーティーを楽しむシーンから始まる。それぞれが持ち寄った食事を楽しみながら同商品を嗜む姿が描かれている。
【写真】爽やか！ビールを持ち笑顔をみせるバナナマン
発表会では「新生活に始めたいこと」をテーマにトークを展開。設楽は「運動」、近藤は「腹筋をシックスパックにする」と書いたフリップを掲げた。
近藤は「60歳の還暦でシックスパックだったら6にかかって面白いなと思っていて。20年かけてシックスパックにしていきたい」と理由を話し、「今はワンパック」とジョークを言い会場を笑わせた。
『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』新CM「ただのゼロじゃねーよ」篇（31日放映）は設楽、日村勇紀、近藤の3人がホームパーティーを楽しむシーンから始まる。それぞれが持ち寄った食事を楽しみながら同商品を嗜む姿が描かれている。