JR東日本は、新幹線・特急列車が平日限定で50％割引となる商品を設定する。乗車券と新幹線特急券がセットになった「新幹線eチケット（トクだ値スペシャル28）」、特急券のみの「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」、乗車券と特急券がセットになった「特急トクだ値スペシャル28」の3商品を設定する。新幹線利用商品は普通車指定席利用で、東京〜新函館北斗駅間が11,990円、東京〜新青森駅間が8,950円、東京〜秋田駅