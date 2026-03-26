ズボンで枕を作る方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これがズボンで「枕」を作る“ライフハック”です（自衛隊が紹介）自衛隊は「避難生活で意外とつらいのが枕がないこと」と投稿した上で「実はズボン1本で簡易枕が作れます」とコメント。ズボンで簡易枕を作る方法について、次のように紹介しています。【ズボンで簡易枕を