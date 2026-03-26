タブー視されてたのは過去のこと！？「整形」が身近に新生活や進級、就職を迎える春。このタイミングで「少しだけ自分を変えてみたい」と、整形を考える人も多いのではないでしょうか。【画像】芸能人も公表…！？世間を驚かせた整形“ビフォー＆アフター”を見る！一昔前まではタブー視されていた「整形」ですが、近年は芸能人が整形を公表したり、整形のシミュレーションアプリが登場したりと、ずいぶん身近なものになってき