【トミカアイスクリームケーキ】 4月1日より通年販売 価格：4,300円 B‐Rサーティワンアイスクリームは、ミニカー「トミカ」との初コラボレーション商品「トミカアイスクリームケーキ」を4月1日より発売する。価格は4,300円。 本商品ははたらく車が大集合した特別なトミカアイスクリームケーキ。子どもが大好きな