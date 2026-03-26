「選抜高校野球・２回戦、東北−英明」（２６日、甲子園球場）四回の英明の攻撃で、榎本が頭部に投球を受けて担架で運ばれるアクシデントがあった。１−１の２死一塁で、東北・石崎の初球が右打席の榎本の左側頭部付近に当たった。榎本はその場に倒れ込んで起き上がれず、すぐに球審が脇に手を添え、ベンチからは部長も駆けつけた。その後、球場スタッフが持ってきた担架に乗せられて、グラウンドの外へ運ばれた。場内に「