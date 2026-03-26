お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（40）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。前妻との間に誕生した子供に会えていないことを明かした。同番組では「子供からされたらうれしい瞬間」について、父親に街頭インタビューを実施。その結果、1位から順に「子供からのプレゼント」「子供と寝る時」「作ったご飯をほめてくれた時」というランキングが発表された。これを受