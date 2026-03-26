お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（40）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。前妻との間に誕生した子供に会えていないことを明かした。

同番組では「子供からされたらうれしい瞬間」について、父親に街頭インタビューを実施。その結果、1位から順に「子供からのプレゼント」「子供と寝る時」「作ったご飯をほめてくれた時」というランキングが発表された。

これを受けて、和田は「子供いたんですよ、前の奥さんとの間に」とポツリ。「マジで…本当に…涙をこらえてました、VTRを見て」と言葉を詰まらせながら、「会えてないんで、ヤバイっすね」と打ち明けつつ、「ごめんなさい、変な空気にして」と“謝罪”。「かまいたち」山内健司は「ホントに変な空気になってる」と笑いに変えていた。

和田は2016年4月に結婚し、同年11月に長女が誕生したが、メンバーの青山フォール勝ちが「キングオブコント2022」内で、和田が離婚していたことを暴露した。今年、和田は自身のX（旧ツイッター）を通じ、「1月1日に入籍しました」と発表した。