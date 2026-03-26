俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内で「BURBERRYHERSAKURAJOURNEYポップアップオープニングイベント」に出席した。「欅坂46」の元エースで女優の平手友梨奈（24）との結婚発表後、初の公の場となった。BueberryBeautyが新発売したHERコレクションの新しい香り「HERPARFUM」について「甘さと上品さと深さのバランスが良くて、それぞれの香りがいいバランスで混ざり合っていて、気持ちも華やかになりますし、安らぐ