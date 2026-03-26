俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内で「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ オープニングイベント」に出席した。「欅坂46」の元エースで女優の平手友梨奈（24）との結婚発表後、初の公の場となった。

Bueberry Beautyが新発売したHERコレクションの新しい香り「HER PARFUM」について「甘さと上品さと深さのバランスが良くて、それぞれの香りがいいバランスで混ざり合っていて、気持ちも華やかになりますし、安らぐなと思います」とうっとり。「新生活が始まる時期にぴったりだなと。環境が変わり、關わる人が変わる中で、この香りをまとっていたら印象がいいと思いますし、自分にも自信がついて、うまく入っていけるんじゃないかと思います」と伝えた。

香りのイメージは「ぱっと思いついたのは“華”。やっぱり香った瞬間にうわぁとなるような感じがしたので、それが華やかという言葉にぴったりだなと。絵柄がぱあっとなるようなのが浮かんできた」と表現。

自身は「あんまりつけすぎないように意識していて、ふわっと一瞬香るくらい」とつけ方を気をつけているというが、「香水は、自分を表現するものの一つ」とも。「僕らの世代の人とかも香りで印象づけるじゃないですけど、表現してるのかなと思います」と香水の持つ威力を語った。

季節にちなんで花見に行く予定を聞かれると「具体的な予定はないんですけど、行きたいです」と回答。最後に、報道陣から「ご結婚おめでとうございます！新婚生活はいかがですか」と声をかけられ「幸せです」と笑顔で答えた。