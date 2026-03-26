午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５７７、値下がり銘柄数は９３４、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、非鉄金属、海運、石油・石炭など。値下がりで目立つのは保険、精密機器、空運など。 出所：MINKABU PRESS