タレント・大沢逸美が23日、自身のインスタグラムを更新し、同日に還暦を迎えたことを報告した。 【写真】華やか！83年組アイドルに囲まれて還暦を祝福される大沢逸美 赤いちゃんちゃんこに頭巾という定番スタイルの画像を掲載し「大沢逸美還暦を迎えさせていただきました！」と報告した。ファンからの祝福メッセージに感謝した上で「先立って83年アイドル同期の“お神セブン”の皆さまにお祝いしていただきました！