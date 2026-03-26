タレント・大沢逸美が23日、自身のインスタグラムを更新し、同日に還暦を迎えたことを報告した。



【写真】華やか！83年組アイドルに囲まれて還暦を祝福される大沢逸美

赤いちゃんちゃんこに頭巾という定番スタイルの画像を掲載し「大沢逸美 還暦を迎えさせていただきました！」と報告した。ファンからの祝福メッセージに感謝した上で「先立って83年アイドル同期の“お神セブン”の皆さまにお祝いしていただきました！」と伝え、同じ1983年デビューの森尾由美(59)、小林千絵(62)、桑田靖子(58)、松本明子(59)、木元ゆうこ(59)との6ショットを掲載した（徳丸純子＝59＝はシアトル在住）。「ワーイ 華やかな皆さまに囲まれて念願の赤いチャンチャンコ！なまら嬉しいです！」と喜んだ。



赤ちゃんだったころの写真や、母子手帳の画像も掲載。「腹式帝切術」いわゆる帝王切開の記述もあり「当時としては高齢出産だったためか 中々の難産だったようです」と説明した。「子供の頃 悪さをすると母にお腹の傷痕を見せられることもありました へそ下の長い一直線の傷痕を見てしまうと 何も言えなくなってしまいます…」と思い出も。「お母さん…産んでくれてありがとう お父さん…愛情いっぱいに育ててくれてありがとう 貴方達の娘は おかげさまで笑顔で還暦を迎えることが出来ました」とあらためて両親に感謝していた。



また、「83年組アイドル アラ!?還ライブ 8月22日(土)です！応援してくださいね」とイベントもアピールした。



（よろず～ニュース編集部）