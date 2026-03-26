◇第98回全国選抜高校野球大会（甲子園）第3試合は天候不良で雨天順延。77歳の専大松戸・持丸修一監督は「（甲子園での中止は監督生活）50年間で初めてだからね。勝った、負けたがなくて球場を去る。新しい一ページですね」と笑った。先発は1回戦（対北照）で完封したエース・門倉昂大（3年）ではなく2年生左腕・小林冠太の予定だったが、試合は26日の第4試合に順延され「小林がだいぶ良かったんで、継投を考えていた。（中