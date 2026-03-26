◇サッカー国際親善試合日本ースコットランド（2026年3月28日グラスゴー）日本代表FW前田は生活拠点を置くグラスゴーでの国際Aマッチを心待ちにした。セルティック在籍5年目。練習前に行われたエディンバラ日本語補習校の子供たちとの交流会では大きな声援を浴び「日本代表がスコットランドで試合する機会はほとんどないと思う。僕が代表にいる間にできて凄く幸せ」と実感を込めた。今回はセルティックサポーターが敵に