ソニー生命は28日、社内調査中の営業社員らによる顧客との金銭にかかわる不適切行為について、現時点で14人の顧客から総額約1億2000万円を不適切に受け取っていたことを明らかにしました。また、金銭の直接的な受け取りはないものの、営業社員らの紹介によって顧客が外部の取扱業者などに約3150万円を支払っていた事例も確認されています。ソニー生命が発表した社内調査の進ちょく状況によりますと、先月24日までに顧客31人から申