反町隆史、大森南朋、津田健次郎出演のフジテレビドラマ「ラムネモンキー」最終回が２５日に放送された。【以下ネタバレあり】終盤に流れたエンドロールの主要出演者の中に、梶原善、高田純次、松村雄基とともに「戸田恵子」の名前が。ネットも「どこ出てた？」「さりげなくエンドロールに戸田恵子」と反応したが…。まさかの演出で登場し「ええーっ！？」「どこっ！？って思ったら、アレだったとは…！粋すぎる！」「もし