「6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱」(テレ朝チャンネル1) 2015年放送のドラマ「民王」で演じた内閣総理大臣秘書・貝原茂平役で注目を集め、その後も時代劇やラブコメディ、特撮ドラマなど幅広いジャンルの作品でメインキャストを務めるなど、日本を代表する役者の1人として活躍中の高橋一生。2026年も4月期に主演ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」(テレビ朝日)が放送予定。同作は、"時代のカリスマ"と称さ