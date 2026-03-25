「6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱」(テレ朝チャンネル1)

2015年放送のドラマ「民王」で演じた内閣総理大臣秘書・貝原茂平役で注目を集め、その後も時代劇やラブコメディ、特撮ドラマなど幅広いジャンルの作品でメインキャストを務めるなど、日本を代表する役者の1人として活躍中の高橋一生。2026年も4月期に主演ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」(テレビ朝日)が放送予定。同作は、"時代のカリスマ"と称され、富と名声を我がものにする新興IT企業の社長が、何者かに突き落とされて転落死...したはずが、目が覚めると時代を遡った2012年の世界で、下町商店街で暮らす借金まみれの青年に転生していたことから始まるヒューマンドラマ。高橋が1人2役に挑み、正反対な2人の男を演じることも含め、今から期待が高まる。

また、高橋と言えば大ヒット漫画の実写版スピンオフ「岸辺露伴は動かない」シリーズで演じた主人公・岸辺露伴はハマリ役で、その再現ぶりは見事のひとこと。2026年5月には飯豊まりえ演じる泉京香が初めて主人公となる最新作「泉京香は黙らない」への出演も決定しているなど、その活躍はとどまることを知らない。

どんな役柄にも圧倒的な存在感を与える俳優の高橋が、名優・橋爪功と念願のドラマ共演を果たした作品として注目を集めたのが、「6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の憂鬱」だ。

高橋一生、橋爪功、本田翼が共演した「6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱」 (C)テレビ朝日

地方都市で代々続く煙火店(＝花火店)を舞台に、急逝した四代目・望月航(橋爪)と、幽霊になった父と会話できるようになった息子・星太郎(高橋)、そして、航の存在が見える星太郎の弟子・水森ひかり(本田翼)が織りなす、少し不思議でコミカルなお仕事ドラマ。高橋は自然体の演技とリズミカルなセリフ回しで、不器用な主人公・星太郎を愛すべき人物として構築している。橋爪や本田とも絶妙な間合いでの芝居を披露し、多くのファンを魅了した。

そんな名ドラマの第2弾として、2024年には「6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱」が放送された。

■父が遺した"大切なもの"に気付く―ー花火師・星太郎の成長を高橋一生が演じる

(C)テレビ朝日

コロナ禍で中止が続いていた花火大会が満を持して復活されたのを機に、仕事に打ち込もうとしていた星太郎。しかし、インフルエンサーにテレビ出演時の映像を拡散されたことで世間の注目を集めてしまい、何もかも面倒になってしまい、仕事もせずに引きこもり生活を送るように。そんな中、弟子のひかりが、"他の煙火店でアルバイトする中で改めて望月煙火店の技術の高さに気付いた"と星太郎に報告してくる。彼女の言葉をきっかけに、店の未来を考え始めた星太郎。そんな彼のもとに弟子入りを志願する謎の女性・野口ふみか(宮本茉由)がやってくる...。

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師匠でもあった父を突然亡くしたことで道を見失った花火師の男性が、幽霊として再会した父や、弟子のひかりと過ごす日常の中で、本来の自分を取り戻していく過程を描いた前作。それに続く本作でも、高橋は主人公・星太郎を無造作ロングヘアに黒縁メガネ、スウェットや作業着などのリラックスしたビジュアルで好演。深い穴に落ちたり、猫を怖がったりと、第1話で見せるコミカルな表情は、観る者の笑顔を誘うはずだ。

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また、前作から引き続いての共演となる父・航役の橋爪と、弟子・ひかり役の本田とも、リズミカルなセリフの応酬で息の合った芝居を披露している。

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本作では新たなキャラクターとして、星太郎に突然プロポーズしてくる女性・野口ふみかが大活躍。彼女の存在やひかりのサポートによって、父が遺した大切なものに星太郎が気づいていく過程を丁寧に描くストーリーは必見だ。

作中に登場する山梨の雄大な風景や、色あざやかな花火の数々も注目ポイント。新感覚のファンタジー・ホームコメディで見せる高橋の好演はもちろん、斬新な演出で観る者を驚かせる最終回も、その目で確かめてほしい。

文＝中村実香

放送情報

6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱

放送日時：2026年4月20日(月)16:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演： 高橋一生 橋爪功 本田翼 宮本茉由 小久保寿人 原田美枝子 ほか

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